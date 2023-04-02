Мудрик - один из худших игроков матча «Челси» - «Астон Вилла»

В матче 29-го тура чемпионата Англии лондонский «Челси» потерпел поражение от бирмингемской «Астон Виллы» со счетом 0:2. По оценкам экспертов Sky Sports, худшими игроками прошедшего поединка стали два представителя «синих» - вингер Михаил Мудрик и защитник Марк Кукурелья. Их игра была оценена в четыре балла из десяти возможных.

Напомним, что «пенсионеры» приобрели Мудрика у «Шахтёра» за 70 миллионов евро. За счет бонусов эта сумма увеличится до 100 млн.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги 22-летний украинец провел семь матчей, в которых отметился одной результативной передачей.