Туринский «Ювентус» рассматривает голкипера лондонского «Челси» Кепу Аррисабалагу как возможного сменщика польского вратаря Войцеха Щесны, об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, туринцы хотят воспользоваться ситуацией с положением испанца в «Челси». Напомним, ранее сообщалось, что в «Челси» довольны игрой Кепы, но всё равно ищут нового вратаря. Дублёром испанца в «Челси» является Эдуар Менди.

В текущем сезоне в активе Кепы 28 матчей в воротах «Челси» в трёх официальных турнирах, в них он пропустил 26 голов, в 11 встречах голкиперу удалось сохранить свои ворота сухими.