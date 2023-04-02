Три топ-клуба хотят подписать де Хеа

32-летний испанский голкипер Давид де Хеа, выступающий в Английской премьер-лиге за «Манчестер Юнайтед», может сменить команду в летнее трансферное окно.

Согласно информации Todofichajes, вратарь «красных дьяволов» находится в сфере интересов нескольких европейских топ-клубов. Речь идет о «ПСЖ», туринском «Ювентусе» и «Роме». Де Хеа может перейти в другой коллектив в статусе свободного агента, поскольку его контракт с «МЮ» истекает по завершении нынешнего сезона.

Давид выступает за манкунианцев с 2011 года. В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги вратарь провел 26 поединков, в которых пропустил 35 мячей. В 11 матчах он отстоял на ноль.