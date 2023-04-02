Салиба: «Не думал, что «Арсенал» будет первым в АПЛ»

Защитник лондонского «Арсенала» Вильям Салиба высказался о лидерстве своей команды в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги.

«Перед стартом сезона я не думал, что мы будет идти на первом месте. Однако, если ты выступаешь за «Арсенал», то должен рассчитывать на это. «Арсенал» - отличный клуб, и мы рады вернуться на вершину АПЛ. Однако еще ничего не решено. Но будет круто, если мы финишируем первыми», - передает слова француза Goal.com.

«Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии, опережая идущий вторым «Манчестер Сити» на восемь баллов.