Грилиш высказался о крупной победе «Манчестер Сити» над «Ливерпулем»

Хавбек «Манчестер Сити» Джек Грилиш высказался о результате поединка против «Ливерпуля» в рамках 29-го тура Премьер-лиги. «Горожане» отпраздновали уверенную победу со счетом 4:1.

«Мы знали, что будет непростой матч. В этой встрече «Манчестер Сити» был просто великолепен, особенно во второй половине.

Мне очень нравится тренироваться и играть. Когда все идет хорошо, я чувствую в себе огромную уверенность. Когда забиваю или ассистирую, я испытываю кайф», - передает слова полузащитника BBC Sport.

«Манчестер Сити» отстает от лидирующего «Арсенала» на восемь баллов. У подопечных Хосепа Гвардиолы есть игра в запасе.