Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Грилиш высказался о крупной победе «Манчестер Сити» над «Ливерпулем»

02 Апреля 2023 • 08:18 Комментировать

Хавбек «Манчестер Сити» Джек Грилиш высказался о результате поединка против «Ливерпуля» в рамках 29-го тура Премьер-лиги. «Горожане» отпраздновали уверенную победу со счетом 4:1.

«Мы знали, что будет непростой матч. В этой встрече «Манчестер Сити» был просто великолепен, особенно во второй половине.

Мне очень нравится тренироваться и играть. Когда все идет хорошо, я чувствую в себе огромную уверенность. Когда забиваю или ассистирую, я испытываю кайф», - передает слова полузащитника BBC Sport.

«Манчестер Сити» отстает от лидирующего «Арсенала» на восемь баллов. У подопечных Хосепа Гвардиолы есть игра в запасе.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити Джек Грилиш
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
02.04.23 в 16:00
Вест Хэм Вест Хэм
Саутгемптон Саутгемптон
1.92 3.65 4.10
Видео
02.04.23 в 18:30
Ньюкасл Ньюкасл
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
2.48 3.45 2.85
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Апреля
08:52 · Англия. Премьер-лига
Три топ-клуба хотят подписать де Хеа
08:49 · Англия. Премьер-лига
Тео Эрнандес интересен трём английским клубам слухи
08:47 · Англия. Премьер-лига
Поденсе: «Это лучшая лига в мире»
08:35 · Англия. Премьер-лига
Салиба: «Не думал, что «Арсенал» будет первым в АПЛ»
08:18 · Англия. Премьер-лига
Грилиш высказался о крупной победе «Манчестер Сити» над «Ливерпулем»
08:12 · Англия. Премьер-лига
Гакпо прокомментировал разгром «Ливерпуля»
08:12 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» при Эмери победила девять раз, больше побед только у «Арсенала» и «Манчестер Сити»
08:02 · Англия. Премьер-лига
Тавернье: «Мы заслуживаем быть в АПЛ»
07:28 · Англия. Премьер-лига
Стив Купер: «Мы были лучше во всех смыслах»
07:09 · Англия. Премьер-лига
Жезус высказался о возвращении после травмы
06:44 · Англия. Премьер-лига
Шевченко призвал «Челси» быть терпеливым с Мудриком 1
06:35 · Англия. Премьер-лига
Артета прокомментировал свою сотую победу с «Арсеналом»
06:28 · Англия. Премьер-лига
Артета – о Жезусе: «Он заслужил выйти в стартовом составе»
03:58 · Англия. Премьер-лига
Артета одержал 100-ю победу у руля «Арсенала»
03:54 · Англия. Премьер-лига
Ходжсон: «Фантастическая победа»
Все новости
Рекомендуем