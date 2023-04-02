Гакпо прокомментировал разгром «Ливерпуля»

Форвард «Ливерпуля» Коди Гакпо пообщался с представителями СМИ после крупного поражения от «Манчестер Сити» в матче 29-го тура Английской премьер-лиги. Мерсисайдцы уступили со счетом 1:4 на «Этихаде».

«Конечно, мы сильно расстроены таким результатом. Мы прекрасно знаем, на что способны. И когда не можем показать свою игру, то сильно огорчаемся. Быстро пропустили два мяча после перерыва и не смогли после этого оправиться. Нужно проанализировать эту неудачу и подумать над тем, как улучшить свою игру», - цитирует Коди BBC Sport.

«Ливерпуль» провел 27 матчей и располагается на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата Англии.