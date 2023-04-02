«Астон Вилла» при Эмери победила девять раз, больше побед только у «Арсенала» и «Манчестер Сити»

Бирмингемская «Астон Вилла» вчера вечером огорчила лондонский «Челси», обыграв неудачливых в этом сезоне «аристократов» со счётом 2:0. Как оказалось, эта победа стала для бирмингемцев в рамках АПЛ уже девятой с 6 ноября 2022 года – именно в тот день «вилланов» возглавил испанский тренер Унаи Эмери.

Больше побед в рамках Премьер-лиги за этот промежуток времени одержали только две команды лиги, идущие на первом и втором местах турнирной таблицы. Это «Арсенал» (13 побед) и «Манчестер Сити» (10 побед).

Напомним, что после уверенной победы над «Челси» «Астон Вилла» взлетела на девятое место в турнирной таблице АПЛ, у команды 41 набранное очко.