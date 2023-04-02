Жезус высказался о возвращении после травмы

Нападающий лондонского «Арсенала» Габриэль Жезус высказался о возвращении в стартовый состав «канониров». Форвард отметился двумя забитыми мячами в поединке Премьер-лиги против «Лидса» (4:1).

«Мне было очень приятно выйти в старте и ощутить поддержку трибун. Это очень ценный момент для меня. Огромное спасибо всем за поддержку.

Я люблю вызовы. После травмы я вернулся еще сильнее», - передает слова бразильского футболиста клубная пресс-служба.

В нынешнем сезоне Премьер-лиги Габриэль принял участие в 17 поединках, записав на свой счет семь забитых мячей и пять голевых передач.