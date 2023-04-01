«Манчестер Сити» принял решение по Лапорту

«Манчестер Сити» принял решение по защитнику Эмерику Лапорту. Как сообщает 90min, гранд Премьер-лиги готов продать 28-летнего футболиста.

Сам Лапорт будет не прочь сменить клубную прописку, ведь он хотел бы получать больше игрового времени. Интерес к футболисту сборной Испании проявляют «Тоттенхэм» и «ПСЖ».

За «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт играет с конца января 2018 года. С тех пор защитник провёл за «горожан» 171 матч, в которых записал на свой счёт 12 голов и четыре результативных паса на партнёров.

Эксперты портала transfermarkt оценивают Эмерика Лапорта в 30 миллионов евро.