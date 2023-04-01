Два игрока «Челси» станут жертвами финансового fair play

«Челси» невероятно активно провёл трансферную зиму. В ближайшее окно лондонскому клубу придётся продавать игроков, чтобы вписаться в правила финансового fair play. Как сообщает Football Insider, своеобразными жертвами станут два полузащитника – Мэйсон Маунт и Матео Ковачич. «Пенсионеры» планируют продать этих игроков летом.

Стоит сказать, что заработать слишком много на продажах 24-летнго Маунта и 28-летнего Ковачича «Челси» будет сложно. Действующие контракты англичанина и хорвата рассчитаны до средины 2024 года.

В субботу «Челси» проведёт домашний матч против «Астон Виллы». Не пропустите текстовую трансляцию.