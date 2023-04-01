«Реал» готовится к трансферному лету, которое уже не за горами. С высокой долей вероятности из мадридского клуба уйдут сразу два игрока группы атаки – Эден Азар и Марко Асенсио. Как сообщает El Nacional, на фоне ухода этих футболистов «сливочные» включились в гонку за Мэйсоном Маунтом.

Действующий контракт Мэйсона Маунта с «Челси» рассчитан до средины 2024 года. Ранее сообщалось, что лондонский клуб не может договориться о финансовых условиях со своим воспитанником, поэтому продление контракта маловероятно. 24-летнего Маунта слухи активно связывают с «Ливерпулем».

В 32 матчах сезона 2022/2023 Мэйсон Маунт забил три гола и отдал шесть голевых передач на партнёров.