Павлюченко назвал АПЛ «уродами» после нарезки голов без россиян

На днях Премьер-лига Англии показала подборку голов игроков из всех стран, поигравших в лиге, кроме россиян. Роман Павлюченко, который в своё время играл за «Тоттенхэм», дал комментарий на этот счёт.

«Мне, честно говоря, плевать. Этого и стоило ожидать. Это просто уроды, всем ясно, что это политические движения. Они кричат, что спорт вне политики, а повсюду мы видим отстранения, и это касается не только футбола, но и всех видов спорта», - сказал Павлюченко, чьи слова приводятся на сайте «Матч ТВ».

Роман Павлюченко выступал за «Тоттенхэм» в 2008-2012 годах. За тот период россиянин провёл во всех турнирах 113 матчей. В них Павлюченко записал на свой счёт 42 гола и 10 результативных передач на партнёров.

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