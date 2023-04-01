«Челси» предложит 45 млн евро за Онану

Страж ворот миланского «Интера» Андре Онана может стать игроком лондонского «Челси» в летнее трансферное окно, об этом сообщает таблоид Daily Mail.

Как стало известно источнику, руководство «пенсионеров» выделило на покупку Онаны 40 миллионов фунтов (45 миллионов евро). Напомним, что Андре пополнил ряды итальянского топ-клуба летом прошлого года в статусе свободного агента, перейдя из амстердамского «Аякса». С ним был подписан долгосрочный трудовой договор, который рассчитан до середины 2027 года.

В текущем сезоне чемпионата Италии Онана провел 17 матчей, в которых пропустил 15 мячей.