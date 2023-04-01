«Арсенал» хочет усилиться игроком сборной Бразилии

Атакующий полузащитник сборной Бразилии и лондонского «Вест Хэма» Лукас Пакета по-прежнему находится в сфере интересов «Арсенала», рапортует Todofichajes.

«Канониры» хотят усилить среднюю линию команды 25-летним южноамериканцем перед стартом следующего сезона. Потенциальный трансфер Лукаса обойдется лидеру АПЛ в 45 миллионов евро.

Пакета перешел в «Вест Хэм» из «Лиона» в прошлом году за 43 миллиона.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги бразилец сыграл 18 матчей. Пакета записал на свой счет два забитых мяча (один – с пенальти) и две результативные передачи.