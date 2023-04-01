Саншеш может сменить «ПСЖ» на клуб АПЛ

Португальский полузащитник Ренату Саншеш, права на которого принадлежат «ПСЖ», может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге. По информации Todofichajes, в трансфере 25-летнего игрока заинтересован «Лестер».

Представитель АПЛ собирается сделать предложение Саншешу в летнее трансферное окно. Сумма потенциальной сделки может составить 20 миллионов евро.

Стоит отметить, что Ренату связан контрактом с парижским грандом до конца июня 2027 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Ренату поучаствовал в 16 поединках, в которых записал на свой счет два забитых мяча.