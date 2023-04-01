Кейн сделал выбор: нападающий хочет перейти в испанский гранд

Один из лучших нападающих Английской премьер-лиги Гарри Кейн планирует покинуть лондонский «Тоттенхэм» в 2024 году. Игрок не желает продлевать трудовое соглашение со «шпорами».

Как сообщает Todofichajes, 29-летний форвард определился с тем, где хочет продолжить карьеру. Гарри рассматривает лишь один вариант – это мадридский «Реал». «Королевский» клуб также заинтересован в Кейне. Англичанин может заменить на острие атаки француза Карима Бензема.

Гарри выступает за «Тоттенхэм» с января 2011 года. Его контракт с клубом истекает в конце июня 2024 года. Его трансферная стоимость составляет 90 миллионов евро.