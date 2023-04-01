«Арсенал» нацелился на футболиста «Барселоны»

Полузащитник сборной Бразилии и каталонской «Барселоны» Рафинья Диас может вернуться в Английскую премьер-лигу, где ранее выступал за «Лидс».

По сведениям Football Insider, в услугах 26-летнего южноамериканца заинтересован лондонский «Арсенал». «Канониры» планируют оформить переход Рафиньи в летнее трансферное окно. Кроме «Арсенала» интерес к бразильцу проявляют «Ньюкасл» и «Челси».

В нынешнем сезоне Диас принял участие в 38 поединках, записав на свой счет девять забитых мячей и девять результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Рафиньи в 50 миллионов евро.