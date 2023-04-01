Ван Нистелрой рассказал о конфликте с Роналду

Известный в прошлом нидерландский нападающий Руд ван Нистелрой рассказал о своем конфликте с португальцем Криштиану Роналду во время выступлений за «Манчестер Юнайтед».

«У меня действительно был конфликт с Роналду. Это произошло во время тренировочного занятия. Так уж вышло, но по итогу мы во всем разобрались и уладили разногласие. После этого эпизода у нас были отличные отношения», - передает слова ван Нистелроя Tribal Football.

В настоящий момент Роналду выступает в чемпионате Саудовской Аравии за клуб «Аль-Наср». Он подписал контракт на 2,5 года с зарплатой в размере 200 миллионов евро за сезон.