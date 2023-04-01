Гвардиола рассказал, как относится к Клоппу

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о своем отношении к наставнику «Ливерпуля» Юргену Клоппу.

«У меня безмерное уважение к Клоппу. Безусловно, он мой соперник, как и многие другие тренеры. Но это не мешает мне испытывать большое уважение к его карьере и тому, что он сделал для футбола», - передает слова испанского специалиста пресс-служба «горожан».

«Манчестер Сити» примет «Ливерпуль» на своем поле в рамках 29-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет сегодня, 1 апреля, и начнется в 14:30 по московскому времени.

Перед этой игрой хозяева занимают второе место в турнирной таблице, а гости идут шестыми.