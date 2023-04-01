«Манчестер Юнайтед» может купить одного из лучших вратарей мира

Словенский голкипер Ян Облак, правами на которого владеет мадридский «Атлетико», может сменить испанский чемпионат на Английскую премьер-лигу. По информации издания Mundo Deportivo, в трансфере 30-летнего вратаря заинтересован «Манчестер Юнайтед».

На «Олд Траффорд» кандидатуру Облака рассматривают в качестве замены испанцу Давиду де Хеа, с которым не могут договориться о новом трудовом соглашении.

Ян защищает цвета «матрасников» с июля 2014 года. Его действующий трудовой договор с «Атлетико» рассчитан до середины 2028 года. Рыночная стоимость вратаря составляет 40 миллионов евро.