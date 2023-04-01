Сиссе нашёл нового форварда для «Ливерпуля»

Бывший нападающий сборной Франции и «Ливерпуля» Джибриль Сиссе считает, что мерсисайдцам не хватает центрфорварда. По его мнению, «красным» стоит попробовать подписать Рандаля Коло-Муани из франкфуртского «Айнтрахта».

«Я наблюдал за ним и поражен его прогрессом. Еще один-два сезона, и он станет основным в сборной Франции. Рандаль забивает почти в каждом матче и регулярно вызывается в сборную Франции. Мне бы хотелось видеть его в «Ливерпуле», - передает слова Джибриля Liverpool Echo.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии 24-летний нападающий провел 25 матчей, записав на свой счет 12 забитых мячей и десять результативных передач.