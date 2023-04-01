Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Сиссе нашёл нового форварда для «Ливерпуля»

01 Апреля 2023 • 09:43 Комментировать

Бывший нападающий сборной Франции и «Ливерпуля» Джибриль Сиссе считает, что мерсисайдцам не хватает центрфорварда. По его мнению, «красным» стоит попробовать подписать Рандаля Коло-Муани из франкфуртского «Айнтрахта».

«Я наблюдал за ним и поражен его прогрессом. Еще один-два сезона, и он станет основным в сборной Франции. Рандаль забивает почти в каждом матче и регулярно вызывается в сборную Франции. Мне бы хотелось видеть его в «Ливерпуле», - передает слова Джибриля Liverpool Echo.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии 24-летний нападающий провел 25 матчей, записав на свой счет 12 забитых мячей и десять результативных передач.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Джибриль Сиссе трансферы футбола - лето 2023 Рандаль Коло-Муани
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
01.04.23 в 14:30
Манчестер Сити Манчестер Сити
Ливерпуль Ливерпуль
1.66 4.20 5.00
Видео
01.04.23 в 17:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Лестер Лестер
2.48 3.35 2.95
Видео
01.04.23 в 17:00
Арсенал Арсенал
Лидс Лидс
1.35 5.40 8.40
Видео
01.04.23 в 17:00
Брайтон Брайтон
Брентфорд Брентфорд
1.70 4.00 5.00
Видео
01.04.23 в 17:00
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
2.80 3.25 2.65
Видео
01.04.23 в 17:00
Борнмут Борнмут
Фулхэм Фулхэм
2.75 3.45 2.60
Видео
01.04.23 в 19:30
Челси Челси
Астон Вилла Астон Вилла
1.51 4.40 6.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 01 Апреля
10:22 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола рассказал, как относится к Клоппу
10:04 · Англия. Премьер-лига
Поттер прокомментировал слухи об уходе Ковачича из «Челси»
09:59 · Англия. Премьер-лига
Фелиш назвал игрока «Челси», который впечатлил его больше всего
09:49 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» может купить одного из лучших вратарей мира
09:48 · Англия. Премьер-лига
Леви до сих пор не может простить себя за продажу Уокера в «Манчестер Сити»
09:43 · Англия. Премьер-лига
Сиссе нашёл нового форварда для «Ливерпуля»
09:35 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Ливерпуль» спустился с небес на землю»
08:33 · Англия. Премьер-лига
Скоулз - об игроке «Манчестер Юнайтед»: «Он очень похож на Роналду»
08:32 · Англия. Премьер-лига
Гвардиол назван самым дорогим защитником в мире
08:19 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нашёл конкурента де Хеа
08:14 · Англия. Премьер-лига
Холанн подписал контракт с Nike
08:02 · Англия. Премьер-лига
Клопп высказался о травме Холанна
07:42 · Англия. Премьер-лига
Канте готов играть за «Челси»
06:17 · Англия. Премьер-лига
Назван самый дорогой голкипер мирового футбола
02:19 · Англия. Премьер-лига
Родри: «Манчестер Сити» всегда должен быть лучшей версией себя, чтобы преуспевать в АПЛ»
Все новости
Рекомендуем