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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клопп: «Ливерпуль» спустился с небес на землю»

01 Апреля 2023 • 09:35 Комментировать

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп поведал о целях своей команды на остаток нынешнего сезона.

«В этом сезоне стало понятно, что мы не тянем борьбу за трофеи. Это спустило нас с небес на землю. Однако нам нельзя сбавлять оборотов, иначе мы вообще потеряем шансы на все. Сейчас мы объективно понимаем, что можем претендовать разве что на место в топ-4 Премьер-лиги. У нас не самое лучшее положение, но нужно бороться», - передает слова немецкого тренера пресс-служба клуба.

Мерсисайдцы занимают шестое место в таблице Премьер-лиги, отставая от идущего четвертым «Тоттенхэма» на семь баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп
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