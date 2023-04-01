Клопп: «Ливерпуль» спустился с небес на землю»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп поведал о целях своей команды на остаток нынешнего сезона.

«В этом сезоне стало понятно, что мы не тянем борьбу за трофеи. Это спустило нас с небес на землю. Однако нам нельзя сбавлять оборотов, иначе мы вообще потеряем шансы на все. Сейчас мы объективно понимаем, что можем претендовать разве что на место в топ-4 Премьер-лиги. У нас не самое лучшее положение, но нужно бороться», - передает слова немецкого тренера пресс-служба клуба.

Мерсисайдцы занимают шестое место в таблице Премьер-лиги, отставая от идущего четвертым «Тоттенхэма» на семь баллов.