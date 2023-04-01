Скоулз - об игроке «Манчестер Юнайтед»: «Он очень похож на Роналду»

Экс-футболист сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз поделился мнением о нападающем «красных дьяволов» Алехандро Гарначо.

«Я впечатлен игрой Алехандро. Гарначо – суперзвезда в стадии становления. Он очень уверенно обращается с мячом. Мне он сильно напоминает Криштиану Роналду в молодости», - передает слова Скоулза Webby & O'Neill в ютубе.

Ранее сообщалось, что руководство «МЮ» поднимет зарплату Гарначо в десять раз.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Алехандро провел 15 поединков, в которых записал на свой счет два забитых мяча и две результативные передачи.