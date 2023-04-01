«Манчестер Сити» нашёл замену Холанну

Норвежский центрфорвард Эрлинг Холанн может покинуть «Манчестер Сити». В услугах игрока заинтересован мадридский «Реал».

По сообщениям Football Transfers, «горожане» уже определились с форвардом, который заменит на острие атаки 22-летнего скандинава. Речь идет о нападающем дортмундской «Боруссии» Юссуфе Мукоко.

На счету 18-летнего Мукоко шесть голов и три результативные передачи в 18 матчах чемпионата Германии.

Юссуфа связан трудовыми обязательствами с дортмундским клубом до середины 2026 года. Трансферная стоимость нападающего оценивается в 30 миллионов евро.

«Манчестер Сити» предложит фантастический контракт Холанну