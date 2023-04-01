«Манчестер Юнайтед» нашёл конкурента де Хеа

Голкипер миланского «Интера» Андре Онана попал в сферу интересов еще одного английского топ-клуба. Как стало известно Manutdnews, заполучить игрока в свои ряды собирается «Манчестер Юнайтед».

Источник рапортует, что главный тренер команды Эрик тен Хаг рассчитывает, что Онана составит достойную конкуренцию первому номеру команды Давиду де Хеа. «Интер», в свою очередь, готов продать Онану за 40 миллионов евро.

Главным конкурентом «Юнайтед» в борьбе за камерунца является лондонский «Челси».

В текущем сезоне чемпионата Италии Онана провел 17 поединков, в которых пропустил 15 мячей.