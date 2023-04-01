Холанн подписал контракт с Nike

Звездный нападающий сборной Норвегии и «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн заключил спонсорское соглашение с компанией Nike, об этом рапортует таблоид Daily Mail. Детали сделки не раскрываются.

Отмечается, что интерес к 22-летнему игроку также проявляли Adidas и Puma, но выбор был сделан в пользу американского производителя спортивной экипировки.

Скандинавский бомбардир выступает за «Манчестер Сити» с лета прошлого года. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до конца июня 2027 года.

Холанн является лучшим бомбардиром нынешнего сезона АПЛ. На его счету 28 забитых мячей.