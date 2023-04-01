Клопп высказался о травме Холанна

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о травме нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна. Норвежец получил повреждение в расположении своей национальной команды.

«Когда готовишься к игре, то делаешь все возможное, чтобы избежать финальной передачи. Именно в таких случаях Холанн по-настоящему вступает в игру. Эрлинг – отличный центрфорвард, однако «Манчестер Сити» уже становился чемпионом без нападающего. Никогда не знаешь на 100%, кто может выйти у них в атаке», - цитирует немецкого тренера Sky Sports.

В текущем розыгрыше Английской премьер-лиги Холанн провел 26 поединков, в которых отметился 28 забитыми мячами и пятью голевыми передачами.