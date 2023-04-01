Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Канте готов играть за «Челси»

01 Апреля 2023 • 07:42 Комментировать

Опорный полузащитник Нголо Канте полностью восстановился после травмы и готов помочь лондонскому «Челси» в ближайшем матче. Об этом во время общения с журналистами сообщил главный тренер команды Грэм Поттер.

«Канте доступен. Уверен, что он появится на поле в матче с «Астон Виллой», - сообщил специалист на пресс-конференции.

Напомним, что Нголо залечивал травму подколенного сухожилия с августа прошлого года.

Поединок между «Челси» и «Астон Виллой» состоится сегодня, 1 апреля, на стадионе «Стэмфорд Бридж». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Н'Голо Канте Грэм Поттер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
01.04.23 в 14:30
Манчестер Сити Манчестер Сити
Ливерпуль Ливерпуль
1.66 4.20 5.00
Видео
01.04.23 в 17:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Лестер Лестер
2.48 3.35 2.95
Видео
01.04.23 в 17:00
Арсенал Арсенал
Лидс Лидс
1.35 5.40 8.40
Видео
01.04.23 в 17:00
Брайтон Брайтон
Брентфорд Брентфорд
1.70 4.00 5.00
Видео
01.04.23 в 17:00
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
2.80 3.25 2.65
Видео
01.04.23 в 17:00
Борнмут Борнмут
Фулхэм Фулхэм
2.75 3.45 2.60
Видео
01.04.23 в 19:30
Челси Челси
Астон Вилла Астон Вилла
1.51 4.40 6.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 01 Апреля
08:19 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нашёл конкурента де Хеа
08:14 · Англия. Премьер-лига
Холанн подписал контракт с Nike
08:02 · Англия. Премьер-лига
Клопп высказался о травме Холанна
07:42 · Англия. Премьер-лига
Канте готов играть за «Челси»
06:17 · Англия. Премьер-лига
Назван самый дорогой голкипер мирового футбола
02:19 · Англия. Премьер-лига
Родри: «Манчестер Сити» всегда должен быть лучшей версией себя, чтобы преуспевать в АПЛ»
02:08 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» оценивает Кайседо более чем в 100 млн евро – на игрока претендует «Ливерпуль»
01:54 · Англия. Премьер-лига
Родри: «Похоже, «Арсенал» и «Ливерпуль» поменялись футболками»
01:32 · Англия. Премьер-лига
Поттер: «Мы следим за Лукаку»
01:22 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Меня постоянно критикуют за комплименты в адрес других команд»
01:14 · Англия. Премьер-лига
Артета хочет видеть в «Арсенале» дорогостоящего футболиста «Барселоны» слухи
01:04 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола назвал возможное решение проблемы отсутствия Холанна в матче с «Ливерпулем»
00:52 · Англия. Премьер-лига
Клопп рассказал, готов ли «Ливерпуль» потратить более 100 млн евро на одного игрока
00:29 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готов удовлетворить запрос «Наполи» по Осимхену слухи
00:19 · Англия. Премьер-лига
Поттер подвёл итоги первых шести месяцев работы в «Челси»
Все новости
Рекомендуем