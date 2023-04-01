Канте готов играть за «Челси»

Опорный полузащитник Нголо Канте полностью восстановился после травмы и готов помочь лондонскому «Челси» в ближайшем матче. Об этом во время общения с журналистами сообщил главный тренер команды Грэм Поттер.

«Канте доступен. Уверен, что он появится на поле в матче с «Астон Виллой», - сообщил специалист на пресс-конференции.

Напомним, что Нголо залечивал травму подколенного сухожилия с августа прошлого года.

Поединок между «Челси» и «Астон Виллой» состоится сегодня, 1 апреля, на стадионе «Стэмфорд Бридж». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.