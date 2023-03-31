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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Три клуба АПЛ претендуют на трансферную цель «ПСЖ»

31 Марта 2023 • 22:20 Комментировать
Анже
...
Ницца
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02.04 16:00

Полузащитник «Ниццы» Кефрен Тюрам интересен ряду представителей Английской премьер-лиги.

Француз давно находится на радарах «Пари Сен-Жермен», и переход мог состояться ещё в прошлом году. По данным RMC Sport, парижане продолжают следить за успехами Тюрама, но усиление средней линии не является для них приоритетной задачей на рынке. Ситуацией могут воспользоваться «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Ньюкасл» и немецкий «РБ Лейпциг», планирующие побороться за подписание хавбека.

Стоимость Кефрена Тюрама, согласно Transfermarkt, составляет 32 млн евро. В текущем сезоне 23-летний игрок провёл 39 матчей за «Ниццу», отметившись двумя голами и восемью ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Ливерпуль Ницца Манчестер Юнайтед ПСЖ РБ Лейпциг Кефрен Тюрам трансферы футбола - лето 2023
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