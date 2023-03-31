Три клуба АПЛ претендуют на трансферную цель «ПСЖ»

Полузащитник «Ниццы» Кефрен Тюрам интересен ряду представителей Английской премьер-лиги.

Француз давно находится на радарах «Пари Сен-Жермен», и переход мог состояться ещё в прошлом году. По данным RMC Sport, парижане продолжают следить за успехами Тюрама, но усиление средней линии не является для них приоритетной задачей на рынке. Ситуацией могут воспользоваться «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Ньюкасл» и немецкий «РБ Лейпциг», планирующие побороться за подписание хавбека.

Стоимость Кефрена Тюрама, согласно Transfermarkt, составляет 32 млн евро. В текущем сезоне 23-летний игрок провёл 39 матчей за «Ниццу», отметившись двумя голами и восемью ассистами.