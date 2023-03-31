Николя Пепе: «Я счастлив в «Ницце», в конце сезона будут переговоры с «Арсеналом»

Ивуарийский футболист Николя Пепе высказался о возможности возвращении в «Арсенал» из французской «Ниццы».

«Я счастлив в «Ницце», в конце сезона будут переговоры с «Арсеналом». У меня все ещё много друзей в Лондоне, но я не знаю, что именно они хотят делать. Я мог быть важен для них, но итоговый выбор делает тренер», — рассказал вингер, чьи слова приводит издание France Bleu.

Напомним, что Пепе присоединился к «Арсеналу» в 2019 году за рекордные для клуба 79 миллионов евро. В 112 матчах он забил 27 голов, а нынешний сезон Николя проводит в «Ницце» на правах аренды, где в 25 играх во всех состязаниях он стал автором восьми голов.