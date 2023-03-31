«Арсенал» может купить игрока «Реала» за 70 млн евро

Полузащитник сборной Франции и мадридского «Реала» Орельен Тчуамени может перебраться в Английскую премьер-лигу. Об этом рапортуют журналисты El Nacional.

Как стало известно источнику, заинтересованность в услугах футболиста проявляет лондонский «Арсенал». «Канониры» собираются подписать Орельена в летнее трансферное окно. «Реал», в свою очередь, готов расстаться с хавбеком, если за него заплатят 70 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Тчуамени провел 21 поединок, в которых отметился тремя голевыми передачами. Контракт 23-летнего опорника с мадридским грандом истекает летом 2028 года.