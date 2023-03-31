Уволенный из «Тоттенхэма» Конте определился с планами на будущее

Итальянский специалист Антонио Конте, недавно покинувший лондонский «Тоттенхэм», определился с планами на ближайшее будущее. Согласно информации Tuttosport, тренер решил взять паузу в карьере, несмотря на интерес со стороны туринского «Ювентуса».

Напомним, что Антонио был уволен из «Тоттенхэма» после громкого интервью, в котором он раскритиковал руководство и футболистов команды.

Конте занимал пост главного тренера лондонского коллектива с 2021 по 2023 год. После его отставки исполняющим обязанности наставника «Тоттенхэма» был назначен Кристиан Стеллини.