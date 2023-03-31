«Манчестер Юнайтед» недоволен Магуайром

В «Манчестер Юнайтед» недовольны игрой защитника команды Гарри Магуайра. Как информирует ESPN, тренерский штаб манкунианцев обеспокоен медлительностью игрока. В связи с этим «красные дьяволы» могут выставить футболиста на трансфер этим летом.

Трудовое соглашение 30-летнего игрока с «Юнайтед» рассчитано до июня 2025 года. Трансферная стоимость Магуайра оценивается в 25 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги защитник принял участие в 11 поединках, в которых получил три желтые карточки.

После 26 матчей «МЮ» с 50 набранными баллами занимает третье место в турнирной таблице АПЛ.