Руни объяснил, почему «Арсенал» может упустить чемпионский титул

Экс-форвард сборной Англии и «МЮ» Уэйн Руни поделился мнением о чемпионской гонке в Премьер-лиге.

«Надеюсь, что «Арсенал» станет чемпионом АПЛ. Но при этом, мне кажется, что «Манчестер Сити» сможет опередить «канониров». Интрига жива. «Арсенал» может потерять лидерство из-за серьезного давления. Мне сейчас интересно, смогут ли они делать то же самое, что делали весь сезон», - передает слова Руни CNN.

После 28 матчей «Арсенал» набрал 69 баллов и занимает первое место в турнирной таблице. Лондонский клуб опережает идущий «Манчестер Сити» на восемь очков.