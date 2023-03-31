Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Руни объяснил, почему «Арсенал» может упустить чемпионский титул

31 Марта 2023 • 08:49 Комментировать

Экс-форвард сборной Англии и «МЮ» Уэйн Руни поделился мнением о чемпионской гонке в Премьер-лиге.

«Надеюсь, что «Арсенал» станет чемпионом АПЛ. Но при этом, мне кажется, что «Манчестер Сити» сможет опередить «канониров». Интрига жива. «Арсенал» может потерять лидерство из-за серьезного давления. Мне сейчас интересно, смогут ли они делать то же самое, что делали весь сезон», - передает слова Руни CNN.

После 28 матчей «Арсенал» набрал 69 баллов и занимает первое место в турнирной таблице. Лондонский клуб опережает идущий «Манчестер Сити» на восемь очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Уэйн Руни Арсенал Лондон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Марта
10:10 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Сака показывает редкую для своего возраста стабильность»
09:53 · Англия. Премьер-лига
Забитцер, скорее всего, покинет «Баварию» летом
08:59 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» недоволен Магуайром
08:49 · Англия. Премьер-лига
Руни объяснил, почему «Арсенал» может упустить чемпионский титул
08:45 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» потерял Вуда до конца сезона
07:39 · Англия. Премьер-лига
Тухель собирается забрать Забитцера обратно в «Баварию»
05:54 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» хочет японскую звезду «Селтика»
05:07 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» вложит 350 миллионов евро в обновление стадиона
04:51 · Англия. Премьер-лига
Билеты на последний домашний матч «Арсенала» продаются по астрономическим ценам - до 28 тысяч евро!
04:36 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» собирается предложить новый контракт Эвану Фергюсону
02:46 · Англия. Премьер-лига
Назван новый фаворит на должность главного тренера «Тоттенхэма» слухи
02:09 · Англия. Премьер-лига
Стеллини: «Чувствую, что подхожу для исполнения обязанностей тренера «Тоттенхэма»
01:57 · Англия. Премьер-лига
Кейта ещё может сменить «Ливерпуль» на «Милан»
01:27 · Англия. Премьер-лига
Робертсон: «Очень неприятно начинать апрель, не претендуя ни на один из трофеев»
00:50 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» претендует на защитника «Манчестер Сити»
Все новости
Рекомендуем