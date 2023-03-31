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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тухель собирается забрать Забитцера обратно в «Баварию»

31 Марта 2023 • 07:39 Комментировать

Не так давно мы уже сообщали о том, что полузащитник Марсель Забитцер решил остаться в «Манчестер Юнайтед», по крайней мере, он надеется на то, что клуб выкупит его у мюнхенской «Баварии», которая любезно предоставила австрийского игрока на условиях аренды до конца текущего сезона. Не так давно Забитцер даже забил свой первый гол за английский клуб.

Но его планы может нарушить не кто иной, как новый наставник «Баварии», немецкий специалист Томас Тухель, который рассчитывает на 29-летнего Забитцера и намеревается вернуть его в «Баварию» предстоящим летом. Об этом сообщает издание The Sun. 

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Юнайтед Томас Тухель Марсель Забитцер
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