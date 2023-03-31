«Брайтон» хочет японскую звезду «Селтика»

Английский «Брайтон» положил глаз на японскую звезду шотландского «Селтика» Рэо Харате. Об этом сообщает Football Insider, не приводя, впрочем, возможные условия сделки. Японский атакующий полузащитник перебрался в Шотландию в прошлом году и сразу же зарекомендовал себя с самой лучшей стороны. В феврале Харатэ, в частности, забил два мяча в ворота злейшего врага - «Глазго Рейнджерс», обеспечив своему клубу эффектную победу.

Ранее 24-летний футболист выступал в составе японского клуба «Кавасаки Фронтале». С прошлого года он привлекается к матчам сборной своей страны.