Билеты на последний домашний матч «Арсенала» продаются по астрономическим ценам - до 28 тысяч евро!

Лондонский «Арсенал» постепенно движется к победе в чемпионате Англии, чего с клубом не было почти двадцать лет - с далекого 2004 года. Ожидание затянулось, и фанаты «канониров» надеются сполна насладиться этим предвкушаемым триумфом.

А потому в Лондоне уже открылся и заработал «чёрный рынок» билетов на последний домашний матч клуба в нынешнем сезоне, который, возможно, и станет решающим. А это будет игра против «Вулверхэмптона» в последнем туре, 28 мая.

Как сообщает derbyderbyderby.it, цена билетов на этот матч на «черном рынке» достигла уже 28 400 евро, и это, судя по всему, еще не предел.