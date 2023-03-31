«Брайтон» собирается предложить новый контракт Эвану Фергюсону

Английский «Брайтон» отреагировал на всеобщий интерес к ирландскому нападающему Эвану Фергюсону, который на днях едва не побил застарелый рекорд ирландской сборной, забив в первом же свое матче за национальную команду.

И сейчас «чайки», как сообщает Football Insider, намереваются предложить 18-летнему игроку новый контракт. Однако подробности его источник пока что не сообщает. Стоит заметить, что интерес к ирландскому нападающему проявляют не только клубы английского чемпионата вроде «Манчестер Юнайтед», но даже такие гранды европейского футбола, как мюнхенская «Бавария».