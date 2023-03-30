Джеррард рассказал о том, как случайно встретил Клоппа и выпил с ним пива

Бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард рассказал о том, как встретился с Юргеном Клоппом буквально накануне прошлого финала Лиги чемпионов. По его словам, Клопп выгуливал собаку, а Джеррард пил пиво в пабе, когда заметил Юргена.

- Он проходил рядом с собакой, я поприветствовал его, пожелал ему удачи в финале. А он говорит «слушай, давай выпьем за это по пинте пива. Мы выпили по два-три бокала и выкурили по сигарете. Он вел себя очень скромно, очень понравился и моему другу», - цитирует слова Джеррарда The Mirror.

Увы, в том финале «Ливерпуль» все-таки проиграл мадридскому «Реалу».