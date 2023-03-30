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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Озвучена возможная зарплата Луиса Энрике в «Манчестер Сити» в случае ухода Гвардиолы слухи

30 Марта 2023 • 18:57 Комментировать

Есть информация, что уже по завершению нынешнего сезона тренерский мостик в «Манчестер Сити» может покинуть Хосеп Гвардиола. Поговаривают, что в таком случае гранд Премьер-лиги обратится к Луису Энрике.

Как сообщает El Chiringuito TV, «Манчестер Сити» будет готов предложить Луису Энрике контракт на три сезона с зарплатой в 16 миллионов евро в год.

Луис Энрике уже несколько месяцев находится без работы. После неудачного чемпионата мира он покинул тренерское кресло в сборной Испании.

Ранее Энрике говорил о своём желании поработать в Премьер-лиге Англии. При этом он отмечал, что предложений не поступало.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Луис Энрике
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