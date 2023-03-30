Есть информация, что уже по завершению нынешнего сезона тренерский мостик в «Манчестер Сити» может покинуть Хосеп Гвардиола. Поговаривают, что в таком случае гранд Премьер-лиги обратится к Луису Энрике.

Как сообщает El Chiringuito TV, «Манчестер Сити» будет готов предложить Луису Энрике контракт на три сезона с зарплатой в 16 миллионов евро в год.

Луис Энрике уже несколько месяцев находится без работы. После неудачного чемпионата мира он покинул тренерское кресло в сборной Испании.

Ранее Энрике говорил о своём желании поработать в Премьер-лиге Англии. При этом он отмечал, что предложений не поступало.