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Де Хеа решил уйти из «Манчестер Юнайтед»

30 Марта 2023 • 18:41 Комментировать

Голкипер Давид де Хеа решил уйти из «Манчестер Юнайтед» по завершению сезона 2022/2023. Об этом на своих страницах рассказывает TodoFichajes.

По данным источника, предложение «красных дьяволов» о новом контракте не устраивает де Хеа. Он либо найдёт новую команду в Англии, либо вернётся в Испанию. Уже сейчас на горизонте есть команды, которые заинтересованы в услугах 32-летнего футболиста.

Отмечается, что в любом случае де Хеа придётся пойти на сокращение заработной платы.

За «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа выступает с лета 2011 года. С тех пор испанец провёл во всех турнирах 529 матчей, в которых пропустил 575 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа трансферы футбола - лето 2023
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