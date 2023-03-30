Недавно «Тоттенхэм» отправил в отставку Антонио Конте и теперь ищет нового главного тренера для команды. Лондонцев слухи связывают с Юлианом Нагельсманном (недавно был уволен из «Баварии») и Маурисио Почеттино (находится без работы с прошлого лета). Впрочем, оба тренера намерены подождать возможного звонка из «Реала», о чём рассказывает 90min. Мадридский ранд по завершению сезона может расстаться с Карло Анчелотти, о чём судачат уже давно.

На текущий момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. От «Барселоны» мадридцы отстают на 12 очков.

Как такое возможно: «Барселона» обходит «Реал» на 12 очков