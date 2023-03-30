Руни хочет, чтобы Рэшфорд побил его рекорд

Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни высказался о Маркусе Рэшфорде, который проводит шикарный сезон на «Олд Траффорд».

В настоящий момент Рэшфорд имеет на своём счету 120 голов за «Манчестер Юнайтед». Если форвард проведёт в клубе ещё много лет, у него будет возможность побить рекорд Руни, забившего за «красных дьяволов» 253 раза. Уэйн не против такого расклада.

«Я не тот игрок, который сидит на рекордах и надеется, что их никто не побьёт. Я надеюсь, что Рэшфорд это сделает, ведь он парень из академии «Манчестер Юнайтед». Думаю, это была бы отличная история», - сказал Руни в интервью CNN.