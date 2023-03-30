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«Манчестер Юнайтед» нашёл две альтернативы Кейну

30 Марта 2023 • 14:40 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» настроен в летнее трансферное подписать центрального нападающего. Кандидатом номер один для «красных дьяволов» является звёздный Гарри Кейн из «Тоттенхэма». Если заполучить Кейна манкунианцам не удастся, клуб переключится на других кандидатов. В качестве альтернатив «МЮ» определил Рандаля Коло-Муани из «Айнтрахта» и Расмуса Хёйлунна из «Аталанты», о чём сообщает Manchester Evening News. Оба футболиста сейчас находятся на радарах многих европейских грандов, и борьба за них может оказаться жаркой.

«Манчестер Юнайтед» сейчас занимает третье место в таблице Премьер-лиги Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Аталанта Манчестер Юнайтед Айнтрахт Франкфурт Гарри Кейн Расмус Хёйлунн трансферы футбола - лето 2023 Рандаль Коло-Муани
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