«Манчестер Юнайтед» нашёл две альтернативы Кейну

«Манчестер Юнайтед» настроен в летнее трансферное подписать центрального нападающего. Кандидатом номер один для «красных дьяволов» является звёздный Гарри Кейн из «Тоттенхэма». Если заполучить Кейна манкунианцам не удастся, клуб переключится на других кандидатов. В качестве альтернатив «МЮ» определил Рандаля Коло-Муани из «Айнтрахта» и Расмуса Хёйлунна из «Аталанты», о чём сообщает Manchester Evening News. Оба футболиста сейчас находятся на радарах многих европейских грандов, и борьба за них может оказаться жаркой.

«Манчестер Юнайтед» сейчас занимает третье место в таблице Премьер-лиги Англии.