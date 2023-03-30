Назван самый высокооплачиваемый игрок АПЛ

Французское издание L’Equipe рассказало о самых высокооплачиваемых футболистах Премьер-лиги Англии. Так, на первом месте оказался полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне с зарплатой в 425 тысяч фунтов в неделю.

Второе место делят Эрлинг Холанн и Давид де Хеа (по 402 250 фунтов в неделю). Топ-5 замыкают Мохамед Салах и Джедон Санчо (по 373 750 фунтов в неделю).

При этом Daily Mail отмечает, что если учитывать и бонусные выплаты, то на первом месте окажется Эрлинг Холанн, которого «Манчестер Сити» летом прошлого года купил у дортмундской «Боруссии».

Беллингем ворвался в топ-3 самых дорогих игроков мира