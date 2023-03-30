«Арсенал» пропишет большие отступные в контракте Саки

Лондонский «Арсенал» продолжает вести переговоры с атакующим полузащитником Букайо Сакой о пролонгации сотрудничества. Как стало известно журналистам Caughtoffside, в новом контракте «канониры» хотят прописать солидную клаузулу на случай продажи игрока.

Руководство оценивает 21-летнего вингера в 120 миллионов фунтов (~136 млн евро). Именно такую сумму лондонцы планируют указать в качестве отступных.

Срок действующего трудового договора между сторонами рассчитан до середины 2024 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Сака провел 28 поединков, в которых отметился 12 забитыми мячами (два – с пенальти) и десятью голевыми передачами.

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