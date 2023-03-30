Роналду хотел стать капитаном «Манчестер Юнайтед», но получил отказ

Нападающий Криштиану Роналду во время пребывания в «Манчестер Юнайтед» хотел стать капитаном команды. Как сообщает ESPN, в 2021 году португалец просил Ральфа Рангника, занимавшего тогда пост главного тренера команды, отдать ему капитанскую повязку.

Однако, как пишет источник, немецкий наставник ответил отказом на просьбу Криштиану и оставил капитаном «красных дьяволов» защитника Гарри Магуайра.

Роналду со скандалом покинул «Манчестер Юнайтед» в конце ноября прошлого года. В начале января Криштиану заключил контракт с клубом «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. Контракт Роналду рассчитан на 2,5 года, его заработная плата составляет 200 миллионов евро в год.