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Роналду хотел стать капитаном «Манчестер Юнайтед», но получил отказ

30 Марта 2023 • 12:36 Комментировать (1)

Нападающий Криштиану Роналду во время пребывания в «Манчестер Юнайтед» хотел стать капитаном команды. Как сообщает ESPN, в 2021 году португалец просил Ральфа Рангника, занимавшего тогда пост главного тренера команды, отдать ему капитанскую повязку.

Однако, как пишет источник, немецкий наставник ответил отказом на просьбу Криштиану и оставил капитаном «красных дьяволов» защитника Гарри Магуайра.

Роналду со скандалом покинул «Манчестер Юнайтед» в конце ноября прошлого года. В начале января Криштиану заключил контракт с клубом «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. Контракт Роналду рассчитан на 2,5 года, его заработная плата составляет 200 миллионов евро в год.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Ральф Рангник
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Комментарии (1)
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Alex1972
30 Марта 2023 в 13:10
ЛГБТ-ную повязку надо было дать этому трутню... Хе-хе-хе...
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