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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тухель обсудил с «Баварией» покупку Хаверца

30 Марта 2023 • 11:53 Комментировать

Новоиспеченный наставник мюнхенской «Баварии» Томас Тухель хочет видеть в своей команде соотечественника Кая Хаверца, ныне выступающего за лондонский «Челси».

По сообщениям инсайдера Кристиана Фалька, специалист обсудил потенциальный трансфер нападающего с руководством «пенсионеров». Сумма потенциальной сделки оценивается в 60 миллионов евро.

Хаверц перешел в «Челси» из леверкузенского «Байера» в 2020 году, подписав пятилетний трудовой договор.

В текущем сезоне АПЛ 23-летний форвард провел 26 матчей, в которых отметился семью забитыми мячами и голевой передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Бавария Кай Хаверц
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