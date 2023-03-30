Тухель обсудил с «Баварией» покупку Хаверца

Новоиспеченный наставник мюнхенской «Баварии» Томас Тухель хочет видеть в своей команде соотечественника Кая Хаверца, ныне выступающего за лондонский «Челси».

По сообщениям инсайдера Кристиана Фалька, специалист обсудил потенциальный трансфер нападающего с руководством «пенсионеров». Сумма потенциальной сделки оценивается в 60 миллионов евро.

Хаверц перешел в «Челси» из леверкузенского «Байера» в 2020 году, подписав пятилетний трудовой договор.

В текущем сезоне АПЛ 23-летний форвард провел 26 матчей, в которых отметился семью забитыми мячами и голевой передачей.