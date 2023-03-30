Хау хочет видеть в «Ньюкасле» полузащитника «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник сборной Шотландии и «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминай может стать игроком другого клуба АПЛ – «Ньюкасла». Об этом рапортует Football Insider.

В переходе 26-летнего исполнителя лично заинтересован главный тренер «сорок» Эдди Хау. Стороны обсудят сделку в летнее трансферное окно. Сумма потенциального трансфера составляет 25 миллионов евро.

Стоит отметить, что Мактоминай является воспитанником академии «красных дьяволов». В нынешнем сезоне полузащитник поучаствовал в 32 матчах за манкунианцев во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.