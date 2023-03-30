Артета рассказал, как относится к Венгеру

Испанский специалист Микель Артета, который занимает пост главного тренера лондонского «Арсенала», поделился мнением о бывшем наставнике «канониров» Арсене Венгере.

«Я мечтал выступать за этот клуб. Мне очень нравился стиль «Арсенала». Время под руководством Венгера было потрясающим. Он подтолкнул меня начать тренерскую карьеру. Арсен помогал мне и в клубе, и в академии. Венгер является моим источником вдохновения», - передает слова тренера пресс-служба Английской премьер-лиги.

41-летний испанец занимает пост главного тренера «Арсенала» с декабря 2019 года. Трудовое соглашение Артеты с лондонцами рассчитано до середины 2025 года.