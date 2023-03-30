Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Артета рассказал, как относится к Венгеру

30 Марта 2023 • 10:20 Комментировать

Испанский специалист Микель Артета, который занимает пост главного тренера лондонского «Арсенала», поделился мнением о бывшем наставнике «канониров» Арсене Венгере.

«Я мечтал выступать за этот клуб. Мне очень нравился стиль «Арсенала». Время под руководством Венгера было потрясающим. Он подтолкнул меня начать тренерскую карьеру. Арсен помогал мне и в клубе, и в академии. Венгер является моим источником вдохновения», - передает слова тренера пресс-служба Английской премьер-лиги.

41-летний испанец занимает пост главного тренера «Арсенала» с декабря 2019 года. Трудовое соглашение Артеты с лондонцами рассчитано до середины 2025 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсен Венгер Арсенал Лондон Микель Артета
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Марта
10:55 · Англия. Премьер-лига
Мудрик: «Согласен, что у меня был тяжёлый старт, но мне нравится быть под давлением»
10:54 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» хочет подписать игрока «Барселоны»
10:47 · Англия. Премьер-лига
Хау хочет видеть в «Ньюкасле» полузащитника «Манчестер Юнайтед»
10:20 · Англия. Премьер-лига
Артета рассказал, как относится к Венгеру
10:09 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» положил глаз на защитника «Барселоны»
10:02 · Англия. Премьер-лига
«Челси» всё ещё заинтересован в Кайседо
09:56 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» хочет перехватить игрока у «ПСЖ» и «Ливерпуля»
09:52 · Англия. Премьер-лига
Карраско продолжит карьеру либо в «Барселоне», либо в АПЛ
09:33 · Англия. Премьер-лига
«Реал» нацелился на двух звёзд «Челси»
08:53 · Англия. Премьер-лига
«Реал» хочет купить дорогостоящего игрока сборной Англии
08:28 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий рассказал, что думает об Антонио Конте
07:45 · Англия. Премьер-лига
Эдегор назвал лучшие качества Зинченко
07:36 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг отреагировал на включение Фергюсона в Зал славы 1
07:31 · Англия. Премьер-лига
Адамс: «Месси – единственный игрок, который превосходит Саку» 3
07:07 · Англия. Премьер-лига
Фаны «Арсенала» отпраздновали день рождения Артеты и уход Конте в один день
Все новости
Рекомендуем